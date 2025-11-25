Corte dei Conti: gli enti in deficit o in piano di riequilibrio devono coprire i costi del servizio idrico

La Sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti ha chiarito che i Comuni in condizioni finanziarie critiche sono comunque obbligati a garantire la copertura dei costi del servizio idrico integrato. Il parere, reso su richiesta di un comune, affronta il dubbio interpretativo relativo agli enti strutturalmente deficitari o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: essi devono assicurare almeno l’80% dei costi di gestione se deficitari e il 100% se in piano di riequilibrio, anche quando la regolazione tariffaria stabilita da ARERA non consenta di raggiungere tali livelli.

La Corte evidenzia che, sebbene possano sorgere potenziali divergenze tra la normativa primaria (TUEL) e gli atti regolatori di ARERA, non esiste una vera incompatibilità. In caso di necessità, gli enti possono presentare istanza motivata per superare i limiti tariffari annuali imposti da ARERA, garantendo così il rispetto delle disposizioni di legge. La decisione sottolinea la prevalenza delle norme primarie sul regolamento tariffario e ribadisce l’obbligo dei Comuni di tutelare gli equilibri di bilancio attraverso la corretta copertura dei costi del servizio idrico.

Fonte: Delibera n. 252/2025/PAR [533,782 KB PDF]