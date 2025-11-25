Corte dei Conti: gli enti in deficit o in piano di riequilibrio devono coprire i costi del servizio idrico

Finanza locale 25 Novembre 2025, di Redazione

Anche se i limiti tariffari stabiliti da ARERA non lo permettono, i Comuni strutturalmente deficitari o in piano di riequilibrio finanziario sono tenuti a garantire l’80-100% dei costi di gestione del servizio idrico.

Articoli correlati
Finanza locale

Via alle domande per il contributo alla progettazione 2026

Finanza locale

CDP avvia nel 2026 la rinegoziazione dei mutui per gli enti locali

Finanza locale

Fondo per l’economia locale 2024, 179.923 euro ripartiti tra 31 piccoli comuni

Finanza locale

Accantonamento FSC 2024: assegnati 1,48 milioni ai Comuni dopo le verifiche sul riparto

Finanza locale

Rendicontazione 2024, online il nuovo modello per i contributi alla progettazione

La Sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti ha chiarito che i Comuni in condizioni finanziarie critiche sono comunque obbligati a garantire la copertura dei costi del servizio idrico integrato. Il parere, reso su richiesta di un comune, affronta il dubbio interpretativo relativo agli enti strutturalmente deficitari o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: essi devono assicurare almeno l’80% dei costi di gestione se deficitari e il 100% se in piano di riequilibrio, anche quando la regolazione tariffaria stabilita da ARERA non consenta di raggiungere tali livelli.

La Corte evidenzia che, sebbene possano sorgere potenziali divergenze tra la normativa primaria (TUEL) e gli atti regolatori di ARERA, non esiste una vera incompatibilità. In caso di necessità, gli enti possono presentare istanza motivata per superare i limiti tariffari annuali imposti da ARERA, garantendo così il rispetto delle disposizioni di legge. La decisione sottolinea la prevalenza delle norme primarie sul regolamento tariffario e ribadisce l’obbligo dei Comuni di tutelare gli equilibri di bilancio attraverso la corretta copertura dei costi del servizio idrico.

Fonte: Delibera n. 252/2025/PAR [533,782 KB PDF]

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica