Condono edilizio, il Consiglio di Stato: le opere interne non incidono sul vincolo paesaggistico

AGEL 28 Aprile 2026, di Redazione

La sentenza chiarisce che gli interventi non visibili dall’esterno possono ottenere la compatibilità paesaggistica postuma, se adeguatamente documentati

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Le opere abusive realizzate esclusivamente all’interno di un immobile e prive di visibilità esterna non assumono rilevanza sotto il profilo paesaggistico. È quanto affermato dal Consiglio di Stato (sezione IV, sentenza 15 aprile 2026, n. 2993), intervenendo in materia di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica nell’ambito del cosiddetto “terzo condono”.

Secondo i giudici, la presenza di un vincolo paesaggistico non costituisce automaticamente un ostacolo alla sanatoria quando gli interventi edilizi riguardano soltanto spazi interni e non producono alcun impatto visivo sull’esterno. In tali casi, infatti, viene meno la capacità dell’opera di incidere sui valori paesaggistici tutelati.

La decisione si inserisce nell’interpretazione dell’articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, precisando che la compatibilità paesaggistica può essere riconosciuta a condizione che la natura interna degli interventi sia adeguatamente documentata e non contestata dall’amministrazione competente.

Il pronunciamento si pone in linea con un orientamento già espresso dal Tar Campania (Salerno, sentenza n. 216/2022), ma si discosta da precedenti decisioni del Consiglio di Stato che avevano adottato un’interpretazione più restrittiva.

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