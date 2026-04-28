Condono edilizio, il Consiglio di Stato: le opere interne non incidono sul vincolo paesaggistico

Condono edilizio, il Consiglio di Stato: le opere interne non incidono sul vincolo paesaggisticoAGEL 28 Aprile 2026, di Redazione
La sentenza chiarisce che gli interventi non visibili dall’esterno possono ottenere la compatibilità paesaggistica postuma, se adeguatamente documentati
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