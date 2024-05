Concorso per 1.248 funzionari al Ministero dell’interno, pubblicato il bando

È stato pubblicato il bando per il concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.248 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, nell’Area dei funzionari, secondo la seguente ripartizione:

350 unità con il profilo di funzionario amministrativo;

514 unità con il profilo di funzionario economico-finanziario;

49 unità con il profilo di funzionario statistico;

182 unità con il profilo di funzionario informatico;

3 unità con il profilo di funzionario tecnico;

150 unità con il profilo di funzionario linguistico.

Le domande potranno essere presentate online, entro le ore 23:59 del 26 giugno 2024, accedendo al portale “inPA” al seguente link.

Allo stesso indirizzo è possibile consultare il bando con tutte le informazioni sul concorso.

Fonte: Viminale