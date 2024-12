“Città che legge”. Online l’avviso pubblico per candidarsi. Fino al 20 dicembre

Fino al 20 dicembre è possibile per tutti i comuni italiani candidarsi a ottenere la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2025-2026 che sarà fra le altre cose condizione necessaria per poter partecipare ai bandi di finanziamento pubblicati annualmente dal Centro per il libro e la lettura del MiC.

Attraverso la qualifica di “Città che legge” il Centro per il libro e la lettura riconosce e sostiene la crescita socio-culturale delle comunità urbane grazie la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. La qualifica è, inoltre, condizione necessaria a partecipare ai bandi di finanziamento di “Città che legge” pubblicati annualmente dal Centro. L’Avviso pubblico

Ricordiamo che per ottenere la qualifica i comuni dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente on line attraverso la piattaforma bandi del Centro – entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20 dicembre 2024.

Le amministrazioni comunali che hanno ottenuto la qualifica per il biennio 2022-2023 dovranno presentare una nuova domanda per essere iscritte nell’elenco del triennio 2024-2025-2026.

L’elenco dei Comuni qualificati come “Città che legge” 2024-2025-2026 verrà pubblicato sul sito del Centro e sarà suddiviso in 5 sezioni:

a) Comuni fino a 5.000 abitanti

b) Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti

c) Comuni da 15.001 a 50.000 abitanti

d) Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti

e) Comuni sopra a 100.001 abitanti

Informazioni e/o chiarimenti sul procedimento amministrativo potranno essere richiesti, entro e non oltre i 5 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza dell’Avviso, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica cittachelegge@cultura.gov.it

Per informazioni di natura tecnico-informatica relative alla piattaforma bandi e per eventuali problemi tecnici di funzionamento della stessa sarà possibile scrivere esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica c-ll.bandi@cultura.gov.it

Tutte le informazioni si possono reperire a questo link: https://cepell.it/qualifica-citta-che-legge-2024-2025-2026-lavviso-pubblico-scade-il-20-dicembre/

Fonte: ANCI