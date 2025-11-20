Chiusura straordinaria dei servizi ANAC dal 21 al 25 novembre 2025

Servizi 20 Novembre 2025, di Redazione

Sospensione servizi ANAC per migrazione al Cloud del del Polo Strategico Nazionale

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) comunica che, dalle ore 08.00 di venerdì 21 novembre alle ore 08.00 di martedì 25 novembre 2025, la maggior parte dei propri servizi e piattaforme non sarà disponibile.
La sospensione temporanea si rende necessaria per consentire la migrazione dei servizi relativi all’ecosistema dei contratti pubblici sul Cloud del Polo Strategico Nazionale (PSN).
In particolare, saranno completamente indisponibili tutti i servizi collegati alla digitalizzazione dei contratti pubblici, tra cui il PCP, il Fascicolo Virtuale, il Portale dei Pagamenti e la Gestione Contributi Gara. L’elenco completo dei servizi soggetti a sospensione è consultabile nell’avviso pubblicato sul sito ANAC al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/avviso.13.11.25.psn.

