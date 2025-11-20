Chiusura straordinaria dei servizi ANAC dal 21 al 25 novembre 2025

Chiusura straordinaria dei servizi ANAC dal 21 al 25 novembre 2025Servizi 20 Novembre 2025, di Redazione
Sospensione servizi ANAC per migrazione al Cloud del del Polo Strategico Nazionale
