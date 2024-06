Chiarimenti su modalità presentazione progetti per accesso contributi associazioni di volontariato

Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato, nell’area tematica “Volontariato” del proprio sito web, il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile datato 31 maggio 2024, Rep. n. 2140. Questo decreto, emesso in conformità all’art. 37, comma 2, del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile), aggiorna il modello da utilizzare per la presentazione dei progetti da parte delle Associazioni di volontariato in risposta alle linee guida e i criteri triennali, definite dal Dipartimento della Protezione Civile in accordo con la Conferenza Unificata. Il nuovo decreto conferma i criteri già stabiliti nel Decreto Rep. 1472 del 30 maggio 2023, apportando correzioni a un errore nel modello per la presentazione delle proposte progettuali; viene, inoltre, viene specificato che per i Gruppi Comunali la dichiarazione DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) deve essere quella del Comune responsabile della gestione amministrativa.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito web del Dipartimento della Protezione Civile nella sezione “Volontariato”.

Fonte: ANCI