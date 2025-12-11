Belluno mappa il “tesoro verde”: presentato il censimento digitale del patrimonio arboreo urbano

Il Comune di Belluno ha compiuto un passo decisivo verso una gestione consapevole dell’ecosistema urbano, presentando il censimento digitale del patrimonio arboreo. L’incontro, intitolato “la mappa del tesoro verde di Belluno”, si è tenuto in Sala Bianchi ed è stato dedicato alla condivisione del lavoro con la cittadinanza.

Il censimento digitale è il 1° tassello di un percorso finalizzato a conoscere con precisione ogni singola alberatura urbana, valutarne lo stato fitosanitario e programmare interventi in modo responsabile e trasparente.

Il Sindaco, Oscar De Pellegrin, ha sottolineato come il progetto vada oltre il dato tecnico: «è la costruzione di un sistema di conoscenza che aiuta a valorizzare un patrimonio diffuso e che sarà fondamentale per programmare il futuro del verde pubblico a Belluno».

La piattaforma digitale è un complesso mosaico che intreccia competenze botaniche, forestali e di pianificazione urbana: il risultato è un Sistema Informativo Territoriale (SIT) georeferenziato capace di aggiornarsi nel tempo, registrare modifiche e restituire in tempo reale la “fotografia” del verde cittadino.

L’ assessore all’ambiente, Lorenza De Kunovich, ha evidenziato la funzione del verde come bene comune: «contribuisce alla qualità dell’aria, alla sicurezza, alla vivibilità e alla capacità del territorio di affrontare i cambiamenti climatici; un patrimonio che richiede metodo, visione e continuità».

Durante la presentazione sono intervenuti Sara Gnech, responsabile dell’area manutenzione, che ha illustrato la cornice normativa e la necessità di un approccio organico; Marco Coden, dottore forestale, che ha spiegato i metodi di monitoraggio e la valutazione delle condizioni fitosanitarie; e l’ing. Alessia Salvador, responsabile del SIT, che ha descritto l’integrazione del censimento nella piattaforma digitale.

Fonte: comune di Belluno