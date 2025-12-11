Belluno mappa il “tesoro verde”: presentato il censimento digitale del patrimonio arboreo urbano

Urbanistica 11 Dicembre 2025, di Redazione

Il Comune ha creato un sistema informativo georeferenziato per tutelare e gestire 26.000 alberi, uno strumento cruciale per la pianificazione urbana e l'adattamento ai cambiamenti climatici

Articoli correlati
Urbanistica

Nuovo Codice dell’edilizia, arriva la delega: revisione tecnica su sicurezza, competenze e procedure amministrative

Urbanistica

Silenzio-assenso e poteri sostitutivi: il governo accelera la riforma dell’edilizia

Urbanistica

A Rho cresce la “Città Spugna”, piantumati arbusti al parcheggio per contrastare siccità e allagamenti

Urbanistica

Avviso ANNCSU georeferenziazione civici. Indicazioni importanti per il positivo completamento dell’intervento

Urbanistica

Modena: la Rigenerazione Urbana riscrive le Città, focus nazionale degli ingegneri

Il Comune di Belluno ha compiuto un passo decisivo verso una gestione consapevole dell’ecosistema urbano, presentando il censimento digitale del patrimonio arboreo. L’incontro, intitolato “la mappa del tesoro verde di Belluno”, si è tenuto in Sala Bianchi ed è stato dedicato alla condivisione del lavoro con la cittadinanza.

Il censimento digitale è il 1° tassello di un percorso finalizzato a conoscere con precisione ogni singola alberatura urbana, valutarne lo stato fitosanitario e programmare interventi in modo responsabile e trasparente.

Il Sindaco, Oscar De Pellegrin, ha sottolineato come il progetto vada oltre il dato tecnico: «è la costruzione di un sistema di conoscenza che aiuta a valorizzare un patrimonio diffuso e che sarà fondamentale per programmare il futuro del verde pubblico a Belluno».

La piattaforma digitale è un complesso mosaico che intreccia competenze botaniche, forestali e di pianificazione urbana: il risultato è un Sistema Informativo Territoriale (SIT) georeferenziato capace di aggiornarsi nel tempo, registrare modifiche e restituire in tempo reale la “fotografia” del verde cittadino.

L’ assessore all’ambiente, Lorenza De Kunovich, ha evidenziato la funzione del verde come bene comune: «contribuisce alla qualità dell’aria, alla sicurezza, alla vivibilità e alla capacità del territorio di affrontare i cambiamenti climatici; un patrimonio che richiede metodo, visione e continuità».

Durante la presentazione sono intervenuti Sara Gnech, responsabile dell’area manutenzione, che ha illustrato la cornice normativa e la necessità di un approccio organico; Marco Coden, dottore forestale, che ha spiegato i metodi di monitoraggio e la valutazione delle condizioni fitosanitarie; e l’ing. Alessia Salvador, responsabile del SIT, che ha descritto l’integrazione del censimento nella piattaforma digitale.

Fonte: comune di Belluno

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica