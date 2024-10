Bando “Giovani e Impresa”, scade il 25 ottobre 2024 il nuovo termine per partecipare

Aggiornata al 25 ottobre la scadenza per partecipare al a seconda edizione del bando “Giovani e Impresa – Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali rivolte all’orientamento della popolazione giovanile verso la cultura di impresa” .L’iniziativa attua l’accordo stipulato il 12 dicembre 2023 fra il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Anci per l’utilizzo del riparto 2022 del Fondo per le Politiche Giovanili.

Con questo Avviso, l’Anci destina 5,5 milioni di euro del Fondo per le Politiche Giovanili per supportare i Comuni nell’attivazione di interventi di promozione e sostegno dell’iniziativa imprenditoriale giovanile. La nuova scadenza è fissata alle ore 23.59 del 25 ottobre 2024.

Fonte: ANCI