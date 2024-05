Avviso per la manifestazione di interesse al finanziamento delle attività socio-educative 2024

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia intende finanziare i comuni italiani per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori.

Si chiede, pertanto, di voler manifestare l’interesse a beneficiare del già menzionato finanziamento relativo all’anno 2024 attraverso l’accesso alla piattaforma dedicata ( https://centriestivi.sapp.famiglia.governo.it/ ), apponendo la spunta nell’apposita casella presente nella sezione “ 1. Anagrafica ” dell’anno di finanziamento 2023.

Per i comuni che non hanno in precedenza svolto attività sulla predetta piattaforma, e quindi non hanno le credenziali di accesso, è possibile manifestare l’interesse al finanziamento inviando una pec all’indirizzo dipofam.centriestivi2021@pec.governo.it con oggetto: MANIFESTO L’INTERESSE AL FINAZIAMENTO 2024. In caso di utilizzo di differente oggetto, il Dipartimento non assicurerà l’inclusione del comune nell’elenco dei beneficiari.

Tale interesse, sia sulla piattaforma che attraverso pec, dovrà essere manifestato obbligatoriamente entro e non oltre il 27 maggio alle ore 12:00, pena la non inclusione del comune tra i soggetti beneficiari del finanziamento.

In caso di dubbi o problemi di accesso alla piattaforma, si potrà inviare una mail a dipofam.centriestivi@governo.it.

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia