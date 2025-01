Riparto delle risorse per interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici

In Gazzetta il Decreto 11 dicembre 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito recante il “Riparto delle risorse di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269“.

All’articolo 1 del decreto è previsto che ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 61.000.000,00 (sessantuno milioni/00), relativa alle annualità 2023, 2024 e 2025, destinata all’attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, è ripartita tra le regioni, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la programmazione triennale nazionale di cui all’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, così come definiti nell’accordo in Conferenza unificata del 6 settembre 2018, e segue dettaglio grafico del riparto.

Sulla base degli elenchi trasmessi dalle regioni secondo i criteri di cui in premessa, è approvato l’elenco degli interventi finanziabili di cui all’allegato A al decreto per un valore complessivo di euro 50.717.353,34.

Fonte: Gazzetta ufficiale