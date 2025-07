Masaf pubblica bando “Frutta e Verdura nelle Scuole”

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha pubblicato il nuovo bando del programma “Frutta e Verdura nelle Scuole” per l’anno scolastico 2025/2026.

Il programma, promosso dall’Unione europea, ha l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di abitudini alimentari sane tra gli alunni delle scuole primarie, attraverso la distribuzione gratuita di frutta e verdura di qualità e la realizzazione di attività educative rivolte sia agli studenti che alle famiglie. Per l’anno in corso, le risorse disponibili ammontano a oltre 14 milioni di euro.

I soggetti che possono presentare domanda per la realizzazione del programma sono i produttori del settore ortofrutticolo, i fornitori e i distributori, anche in forma associata.



Rimangono consolidati criteri premianti legati all’utilizzo di imballaggi sostenibili, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dell’intero ciclo di distribuzione. Il termine per la presentazione dei progetti è il 4 agosto 2025, con successivo avvio del programma previsto per il mese di ottobre 2025.



Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’avviso pubblico disponibile sul sito ufficiale del Ministero

Fonte: MASAF