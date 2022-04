Attestazioni obbligatorie Organismi di valutazioni. Ecco come predisporre la pubblicazione

I soggetti tenuti ad attestare gli obblighi di pubblicazione sono individuabili in: pubbliche amministrazioni; enti pubblici economici, società controllate e enti di diritto privato in controllo pubblico; società a partecipazione pubblica non di controllo; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato.

L’obbligo va assolto entro il 31 maggio 2022 e, entro il 30 giugno successivo, vanno pubblicate la griglia, unitamente al Documento di attestazione e alla Scheda di sintesi. Sul sito di Anac (e qui allegati) sono accessibili tutti i documenti, comprensivi di griglie, schede di sintesi e criteri di compilazione.

Obblighi post-Covid