ANNCSU, pubblicato Avviso DTD per finanziare la georeferenziazione dei civici

Ifel informa i Comuni che il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha pubblicato in data odierna (30 maggio 2025) l’Avviso Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” ANNCSU – Comuni – maggio 2025 per finanziare gli interventi di aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) con la georeferenziazione dei civici.

L’Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU), realizzato dall’Istat e dall’Agenzia delle Entrate, è un archivio contenente gli stradari (elenco delle denominazioni delle aree di circolazione) ed i numeri civici di tutti i Comuni italiani, da questi ultimi certificati.

Al momento, sono presenti nell’ANNCSU circa 28 milioni di numeri civici relativi a 7.893 Comuni su 7.896. La maggior parte di questi dati, però, non presenta l’informazione della georeferenziazione: l’obiettivo dell’Avviso pubblicato oggi dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale è quello di permettere a tutti i Comuni italiani di conferire i dati georeferenziati relativi a tutti i numeri civici di loro pertinenza.

Clicca qui per l’AVVISO e per candidare il tuo Comune

Fonte: IFEL