Anci su dati Istat, ancora lontano dimezzamento obiettivo mortalità sulle strade

I dati pubblicati oggi da ISTAT sull’incidentalità stradale in Italia mostrano ancora una volta come purtroppo si allontani l’obiettivo UE 2030 di un dimezzamento della mortalità su strada.

Sebbene il 2023 abbia registrato una lieve diminuzione dei decessi in incidenti stradali (-3,8% rispetto al 2022), il dato non appare incoraggiante per diversi motivi: non si riesce a scendere sotto i 3000 morti all’anno sulle strade italiane, collocando il nostro Paese alla 19esima posizione rispetto agli altri partner dell’Unione. Nelle principali città italiane non si scende sotto i 300 morti all’anno, altro dato inaccettabile. Inoltre, nonostante gli sforzi profusi con il Piano nazionale sicurezza stradale 2030 assistiamo ad un aumento degli incidenti complessivi e di quelli mortali a danno di ciclisti, utenti di monopattini elettrici e pedoni, cioè degli utenti vulnerabili della strada soprattutto legati all’eccesso di velocità, come più volte evidenziato dalla comunità scientifica. ISTAT ci dice che l’indice di mortalità per i pedoni è quattro volte superiore a quello di occupanti di autovetture, mentre è di due volte superiore per i ciclisti.

Particolare attenzione da parte dei Comuni e delle Polizie locali è stata posta nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza, con un incremento del +23,3% delle sanzioni ai trasgressori; dato che conferma, purtroppo, come sia necessario un salto di qualità nell’offerta di educazione stradale rivolta ai giovani sui rischi di condurre autoveicoli e motoveicoli sotto l’effetto di alcool o stupefacenti.

Le Polizie locali sono le uniche che realizzano ogni anno oltre 30.000 ore di educazione stradale nelle scuole, coinvolgendo 2.290 istituti scolastici, come registrato nel Rapporto Anci sulle attività delle Polizie locali In effetti i comportamenti scorretti alla guida rimangono il fattore determinante del fenomeno delle stragi sulle strade. Praticamente tutte le principali città italiane registrano un calo delle mortalità in ambito urbano. Serve un nuovo patto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno, Ministero della istruzione e del merito e Comuni partendo dalle esperienze realizzate, per rafforzare le azioni di prevenzione e di educazione stradale nelle scuole, di contrasto ai comportamenti a rischio alla guida e azioni specifiche contro l’uso delle droghe e alcool alla guida.

Fonte: ANCI