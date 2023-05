ANCI: oggi Webinar progetto P.I.C.C.O.L.I. su codice contratti

Il 5 maggio 2023 dalle ore 10:30 alle ore 12:00 si terrà il webinar organizzato nell’ambito del progetto P.I.C.C.O.L.I. per approfondire le novità introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici e le ricadute per i Comuni di minore dimensione demografica. Apriranno i lavori Marcello Fiori, Capo Dipartimento funzione pubblica, e Stefania Dota, Vice Segretario Generale ANCI.

L’incontro avrà la finalità, inoltre, di porre l’attenzione sul sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti che, in sede di prima applicazione, prevede la possibilità per le Unioni di Comuni di essere iscritte nell’elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate con riserva. Clicca qui per info utili e per scaricare le convenzioni