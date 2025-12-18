Anci e Plastic Free Onlus insieme per promuovere la sostenibilità nei Comuni italiani

Un passo importante verso una cooperazione più stretta tra istituzioni e società civile nella lotta all’inquinamento da plastica. È stato siglato oggi a Roma il protocollo d’intesa tra Anci e Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nella salvaguardia del pianeta e nella riduzione dell’impatto della plastica sull’ambiente.

L’accordo favorirà azioni congiunte di sensibilizzazione per cittadini e amministrazioni, promuovendo la corretta gestione dei rifiuti plastici e lo sviluppo di buone pratiche locali. Il protocollo stabilisce un canale diretto tra Plastic Free e la rete dei Comuni italiani per condividere iniziative, rafforzare la collaborazione territoriale e dare visibilità alle esperienze virtuose.

“La tutela dell’ambiente e, in particolare, la lotta all’inquinamento da plastica, sono priorità assolute per le nostre amministrazioni locali. Per questo motivo, siamo estremamente soddisfatti di formalizzare la partnership con Plastic Free, un’organizzazione di volontariato che ha dimostrato un impegno e una capacità di mobilitazione straordinari sul campo”, ha dichiarato Gaetano Manfredi, presidente Anci.

“Il protocollo – ha aggiunto – è strategico per moltiplicare l’impatto delle nostre azioni ambientali a livello comunale, attraverso la promozione delle buone pratiche per una corretta gestione dei rifiuti plastici. Lavoreremo insieme per trasformare i nostri Comuni in veri e propri motori di cambiamento, sensibilizzando i cittadini e sostenendo una coscienza ecologica diffusa. Solo attraverso questa sinergia tra associazionismo volontario e istituzioni possiamo davvero salvaguardare il nostro pianeta e costruire un futuro più sostenibile per le nuove generazioni”.

“Siamo orgogliosi di questo accordo con Anci – ha dichiarato Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free – perché rafforza il nostro impegno quotidiano sul territorio, al fianco di centinaia di amministrazioni comunali. I Comuni sono protagonisti della transizione ecologica e possono essere un motore straordinario di cambiamento, soprattutto nella lotta all’inquinamento da plastica. Mettere in rete esperienze, progetti e attività di sensibilizzazione significa costruire insieme un’Italia più sostenibile”.

Plastic Free ha già siglato 524 protocolli con Comuni italiani, tra le iniziative più significative, il riconoscimento “Comune Plastic Free”, assegnato lo scorso 8 marzo a 122 realtà virtuose al Teatro Mediterraneo di Napoli, sotto l’alto patrocinio delle principali istituzioni nazionali. La prossima premiazione si terrà il 14 marzo 2026 al Teatro Olimpico di Roma, mentre l’elenco dei Comuni 2026 sarà annunciato il 14 gennaio alla Camera dei deputati.

Il protocollo prevede il reciproco impegno a valorizzare e divulgare le rispettive iniziative ambientali. Anci supporterà la diffusione delle attività di Plastic Free nella rete dei Comuni, mentre l’associazione coinvolgerà Anci nei progetti rilevanti e darà visibilità alla collaborazione attraverso i propri canali.

Con questo accordo, Anci e Plastic Free pongono le basi per una cooperazione strutturata, orientata alla tutela ambientale e alla partecipazione attiva delle comunità locali.

Fonte: ANCI