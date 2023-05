“Per i nostri sindaci e le nostre comunità”. E’ questo il titolo della raccolta fondi che l’Anci ha attivato in favore dei Comuni colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna.

Per inviare il proprio contributo tramite bonifico bancario l’iban è IT 20 N 06230 03202 000057138452 con causale “Per i Comuni colpiti”.