ANCI: aperte le adesioni per il comitato “Comuni in bici”

Con delibera del Consiglio nazionale Anci del 30 gennaio 2023 e su proposta del vicepresidente vicario e delegato per lo Sport, Salute e Politiche giovanili, Roberto Pella si è costituito il Comitato “Comuni in bici”.

L’istituzione di un Comitato “Comuni in bici” ha l’obiettivo di mettere in rete Comuni particolarmente attivi nell’ambito della mobilità ciclabile e degli eventi sportivi ciclistici, e di promuovere progetti e iniziative di valorizzazione della pratica sportiva nonché di sostenere e tutelare il patrimonio ciclistico italiano presente nei diversi territori.

Al Comitato potranno partecipare tutti i Sindaci o loro delegati di Comuni che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

siano o siano state sedi di tappa Giro d’Italia, di gare ciclistiche di carattere provinciale, regionale, nazionale, di musei dello sport;

abbiano realizzato sistemi di mobilità intermodale o percorsi ciclabili o ciclovie, Comunali o intercomunali, aree attrezzate bike-friendly;

abbiano avviato politiche culturali legate alla bici.

I Comuni interessati a far del Comitato “Comuni in bici” possono mandare la propria adesione indicando il requisito in possesso all’indirizzo: areaistruzionesport@anci.it

Fonte: ANCI