Alunni con disabilità, riparto risorse assistenza e comunicazione 2025 validato da Ufficio bilancio

ANCI 1 Dicembre 2025, di Redazione

Il Ministero della Disabilità sta disponendo i pagamenti degli importi spettanti ai Comuni beneficiari

E’ stato validato dall’Ufficio di Bilancio della Presidenza Consiglio dei Ministri, il decreto 21 ottobre 2025 del Ministro Disabilità, di concerto con Interno, MEF e  MIM, , relativo ai criteri di riparto ai Comuni della quota parte del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, approvato nella Conferenza Unificata del 10 settembre 2025 .
Il Ministero della Disabilità sta disponendo in questi giorni i pagamenti degli importi spettanti ai Comuni beneficiari del finanziamento, indicati nell’elenco allegato al decreto medesimo che è  in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

