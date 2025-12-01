Alunni con disabilità, riparto risorse assistenza e comunicazione 2025 validato da Ufficio bilancio

E’ stato validato dall’Ufficio di Bilancio della Presidenza Consiglio dei Ministri, il decreto 21 ottobre 2025 del Ministro Disabilità, di concerto con Interno, MEF e MIM, , relativo ai criteri di riparto ai Comuni della quota parte del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, approvato nella Conferenza Unificata del 10 settembre 2025 .

Il Ministero della Disabilità sta disponendo in questi giorni i pagamenti degli importi spettanti ai Comuni beneficiari del finanziamento, indicati nell’elenco allegato al decreto medesimo che è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Fonte: ANCI