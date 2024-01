Alessandria: attivi i primi 3 sportelli di facilitazione digitale per i cittadini

Sono in funzione i primi 3 punti di facilitazione digitale attivati presso l’URP del Comune di Alessandria, in piazza della Libertà 1, il Community Center Porto IDEE, in via Verona 95, e l’Associazione Cultura e Sviluppo, in piazza Fabrizio De André 76.

Gli sportelli/punti di facilitazione digitale sono luoghi fisici pensati per promuovere l’inclusione e l’alfabetizzazione digitale, nei quali i cittadini, grazie alla disponibilità di operatori qualificati, possono ricevere:

supporto individuale e su richiesta nell’utilizzo di Internet e dei dispositivi digitali per operazioni quali l’accesso a servizi digitali come SPID e PagoPA, nonché l’utilizzo del digitale nella vita quotidiana;

formazione/assistenza personalizzata per prenotare sessioni di formazione e assistenza individuale, durante le quali i facilitatori digitali li accompagneranno nell’utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi pubblici digitali;

formazione in gruppi, sia in presenza sia tramite canali online, per accedere a formazione su misura per le diverse esigenze (i corsi includono esercitazioni, risoluzione di problemi pratici e approfondimenti su temi specifici);

formazione online per i cittadini interessati ad apprendere e sviluppare competenze digitali in modo indipendente, quando e dove lo desiderano.

Questo supporto digitale qualificato si aggiunge al servizio di riconoscimento per il rilascio delle credenziali SPID (Servizio RAO) attivo presso l’URP del Comune di Alessandria.

“Oggi abbiamo avviato i primi 3 punti di facilitazione digitale, spiega l’Assessore alla Transizione Digitale, Vittoria Oneto. “Nei prossimi mesi attiveremo gli altri punti itineranti nei sobborghi per completare l’offerta di questo nuovo servizio, fondamentale per accompagnare i cittadini nell’acquisizione delle competenze digitali di base. Questo servizio intende supportare le persone esposte ai rischi del digital divide, come gli anziani e le fasce di popolazione che hanno meno possibilità di formazione”.

L’apertura di questi sportelli è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il mondo dell’associazionismo e ad un finanziamento di 200.000 euro ottenuto in risposta all’avviso pubblico, rivolto ai Comuni, per la realizzazione della Rete regionale dei Punti di facilitazione digitale promosso dalla Regione Piemonte e finanziato con risorse del PNRR, Misura 1.7.2 “Reti di facilitazione digitale”.

Il progetto di facilitazione digitale ha per obiettivo l’accrescimento delle competenze digitali di base dei cittadini, al fine di favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. Questo permetterà di promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti i cittadini e di incentivare l’uso dei servizi online, semplificando il rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Fonte: comune di Alessandria