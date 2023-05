Al via le Giornate del Made in Italy Digitale

È stato aperto alla Farnesina dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, l’evento di lancio delle “Giornate del Made in Italy Digitale” iniziativa promossa congiuntamente da Ministero degli Affari Esteri, ICE Agenzia e Amazon per la promozione del Made in Italy nel mondo attraverso il sito Amazon. All’evento sono intervenuti anche il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha inviato un videomessaggio ai partecipanti, e l’On. Ilaria Cavo, vicepresidente della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati.

Il Vice Premier Tajani ha presentato l’iniziativa che si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno, in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica, una finestra promozionale dedicata su Amazon ai prodotti Made in Italy negli Emirati Arabi Uniti, in Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Spagna, e i clienti potranno acquistare una selezione di prodotti dei più famosi marchi italiani e di migliaia di PMI che, attraverso Amazon, raggiungono tutto il mondo.

Nel suo intervento, Tajani ha rimarcato “il ruolo delle piccole e medie imprese, struttura portante dell’economia italiana, protagoniste dei settori di eccellenza del saper fare italiano, grazie alla vocazione all’export. È in particolare a queste imprese che si rivolgono le iniziative messe a disposizione dal Governo e coordinate dalla Farnesina nel settore dell’e-commerce, della grande distribuzione, della finanza agevolata, del sostegno alla partecipazione a fiere e saloni internazionali”.

Per il Ministro Urso “l’evento è il risultato del lavoro di squadra che stiamo facendo come CIMIM – Comitato Interministeriale per il Made in Italy nel mondo per valorizzare e promuovere le filiere produttive del nostro Paese. L’iniziativa di Amazon crea una vetrina del Made in Italy, che coinvolge 20.000 piccole e medie imprese italiane e più di 4.500 artigiani, dando vita a 60.000 nuovi posti di lavoro. Il commercio online è uno strumento fondamentale per le imprese che intendono approdare sui mercati stranieri, un canale che non potrà mai sostituire il retail fisico, ma che può affiancarlo per intercettare nuove opportunità”.

L’evento si è poi articolato in una tavola rotonda introdotta dalla General Manager Amazon EU, Anna Bortolussi, e moderata dalla giornalista di Sky tg24 Spingardi; 4 aziende hanno raccontato la loro esperienza di internazionalizzazione tramite Amazon e i Made in Italy Days. L’iniziativa ha già prodotto risultati significativi: 13.000 le offerte disponibili, 50% in più del 2022; 5.500 le aziende italiane presenti nella vetrina Made in Italy, 1.000 in più del 2022. Numeri che testimoniano quanto il Made in Italy sia apprezzato nel mondo, una leva dell’intera economia italiana. L’iniziativa proseguirà presso l’Ambasciata Italiana di Washington, dove gli ospiti avranno la possibilità di scoprire una selezione di prodotti Made in Italy.

Fonte: Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale