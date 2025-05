Al via il FORUM PA 2025

FORUM PA 2025, anche quest’anno sarà in presenza al Palazzo dei Congressi di Roma, dal 19 al 21 maggio centinaia di appuntamenti intorno al tema guida “Verso una PA aumentata. Persone, tecnologie, relazioni”. Dalla nuova piattaforma di Manifestazione potete scoprire il programma delle 3 giornate (in aggiornamento) e iscrivervi ai singoli appuntamenti.

Un programma ricchissimo, con centinaia di appuntamenti in 3 giorni per capire insieme come costruire una “PA aumentata”: una PA che sappia utilizzare al meglio il valore portato da persone, tecnologie avanzate e relazioni collaborative, per avviare una trasformazione che la mantenga protagonista del futuro del Paese.

Persone, tecnologie e relazioni sono le leve su cui agire per realizzare una PA in grado di perseguire i grandi obiettivi di policy attraverso l’utilizzo intelligente dei fondi europei (PNRR e fondi SIE): dal lavoro pubblico “aumentato” all’innovazione sostenibile, dallo sviluppo di una nuova capacità amministrativa alla competitività del Paese e dei sistemi territoriali, fino allo sviluppo di nuovi modelli di governance dell’innovazione. Questi temi saranno al centro del programma congressuale di FORUM PA 2025: già online tantissimi appuntamenti, ma il programma è in continuo aggiornamento, con nuovi momenti di confronto e nuovi ospiti che arricchiranno i 3 giorni.

Tra gli ospiti confermati: Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione; Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica; Giuseppe Valditara, Ministro dell’istruzione e del merito; Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale; Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica; Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria. E ancora, il Presidente di ISTAT Francesco Maria Chelli, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Presidente dell’ANCI.

Oltre ai convegni di scenario, in cui si alterneranno tavole rotonde con i vertici delle amministrazioni, keynote speech e conversazioni con i vertici politici e amministrativi delle organizzazioni pubbliche e delle aziende di innovazione che decidono di essere partner di FORUM PA, ci saranno convegni di approfondimento sulle politiche di innovazione, tavoli di lavoro riservati alle comunità professionali con cui FPA lavora durante l’anno, incontri organizzati da reti attive sui territori, talk e rubriche organizzate dalle amministrazioni per raccontare i propri progetti e le proprie visioni.

Come iscriversi agli appuntamenti in agenda?

Per FORUM PA 2025 è stata messa online una nuova piattaforma evento semplice e intuitiva, l’unica accortezza è necessario effettuare la registrazione all’area utenti, anche per gli iscritti alle edizioni precedenti. In questo modo gli utenti riceveranno un codice da utilizzare per accedere all’area personale e iscriversi ai singoli appuntamenti, dalla pagina del programma potranno selezionare il giorno (19-21 maggio), vedere gli eventi in agenda e iscriversi, oppure navigare per format scegliendo dal tab “TAG”, o effettuare una ricerca testuale, inserendo una parola chiave relativa ai temi di interesse. Inoltre è possibile scoprire tutti i partner con cui si sta disegnando la Manifestazione e i relatori che ascolteranno negli eventi in agenda. FORUM PA 2025 sarà come sempre un’occasione imperdibile per incontrarsi, confrontarsi, fare rete, aggiornarsi e lavorare insieme. Info: Scopri il programma e iscriviti!

Fonte: Forum PA