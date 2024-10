Al via bando Corso alta formazione Sport and Health City Manager

L’Anci, nell’ambito del progetto “I giovani per le ‘Città dello Sport e della Salute’”, avvia una selezione riservata a giovani under 35 per reclutare 40 partecipanti al percorso di alta formazione “Sport and Health City Manager”. Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire competenze, conoscenze e abilità di alto valore professionale a giovani under 35, finalizzate alla creazione della figura di Sport & Health City Manager, a supporto delle amministrazioni locali o, più in generale, spendibili sul mercato del lavoro, nel settore sia pubblico sia privato.

“Guidare le città verso un modello di Healthy City, così come definito dall’OMS, implica aumentare la loro capacità amministrativa attraverso figure come queste che contribuiscono a supportale elaborando soluzioni innovative e inclusive in risposta alle istanze di salute e benessere espresse dai cittadini.” – dichiara Roberto Pella, presidente facente funzioni Anci e Delegato sport, salute e politiche giovanili – “Ringrazio il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi per aver dato continuità alle due precedenti edizioni del corso e per continuare a sostenere la formazione e la crescita dei giovani nell’ambito della pubblica amministrazione locale.”

Il percorso di alta formazione, giunto alla sua terza edizione, si articola in 100 ore di formazione, in presenza presso una sede individuata nella Città Metropolitana di Roma Capitale. A completamento della formazione, ai primi venti corsisti in graduatoria di merito sarà offerta la possibilità di attivare una borsa lavoro per un’esperienza di tirocinio presso un comune italiano o, in alternativa, una borsa di studio. È possibile presentare la propria candidatura entro e non oltre il 4 novembre 2024 compilando il form online.

Fonte: ANCI