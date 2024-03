Al segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra, il premio “Roma rose”

“Il premio che ricevo oggi ha un valore particolare per il lavoro che ogni giorno svolgo al servizio dei Comuni. Farlo da donna, nel Comune più importante d’Italia, mi riempie di orgoglio e ha un significato ancora più alto”. Così il segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra, a margine del premio “Roma rose” consegnato il 6 marzo a Roma nella Sala della Protomoteca del Campidoglio.

“Da donna, ha spiegato Nicotra, lavoro molto con gli uomini che, come sappiamo, sono la maggioranza tra i sindaci. Ci vogliono spalle larghe anche perché ogni donna, in tutti i settori, lavora per affermare se stessa in percorsi sempre più complicati. Colgo l’occasione, ha concluso il segretario generale dell’Anci, per augurare un buon 8 marzo a tutte le donne, nella speranza di vederle sempre più affermate in tutte le istituzioni e in ogni contesto lavorativo del Paese”.

Fonte: ANCI