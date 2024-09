Aggiornamento mappa europea PNRR: possibile proporre progetti entro il 30 settembre

La mappa dei progetti PNRR promossa dalla Commissione Europea mostra ancora una volta il protagonismo dei Comuni nell’attuazione del Piano. Dei 506 progetti attualmente caricati sulla mappa, ben 343 sono stati proposti dai Comuni. La mappa, che riporta i progetti in avanzato stato di attuazione (conclusi o con lavori in corso), è un’iniziativa della Commissione Europea avviata nel 2023 e finalizzata a dare visibilità all’impatto concreto del Piano, anche e soprattutto a livello territoriale. I molti progetti fin qui caricati mostrano l’impegno dei Comuni su temi che spaziano dalla scuola, al welfare, alla forestazione. Per inserire i progetti è possibile accedere al sito della Rappresentanza italiana della Commissione Europea, dove sarà possibile inserire direttamente sulla piattaforma EUSurvey i dati relativi ai progetti o, in alternativa, reperire l’indirizzo mail cui inviare tutte le informazioni. Per essere ricompresi nel prossimo aggiornamento della mappa previsto per la fine dell’anno, i Comuni e le Città Metropolitane possono inserire i propri progetti entro il prossimo 30 settembre. La piattaforma resterà aperta anche dopo questa data, e i progetti inseriti successivamente saranno caricati nella mappa tramite i successivi aggiornamenti.

Fonte: ANCI