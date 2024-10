Dipartimento per gli affari europei: iniziativa dei cittadini europei, webinar per enti locali e regionali

La Commissione europea organizza il 17 ottobre, dalle 10,30 alle 11,30, il webinar “Dare ai cittadini della propria regione gli strumenti per svolgere un ruolo attivo (a livello transfrontaliero) nell’UE: iniziativa dei cittadini europei e altre possibilità di partecipazione civica”.

Il webinar è destinato agli enti locali e regionali e ha l’obiettivo di approfondire le conoscenze sulle diverse modalità (inclusa l’Iniziativa dei cittadini europei, ICE) con cui i cittadini dell’UE possono contribuire a definire le politiche dell’Unione, nonché sul ruolo che ciascuna realtà territoriale può svolgere nella diffusione di queste informazioni.

A tal proposito, per la promozione dell’ICE la Commissione segnala il nuovo “Manuale per la sensibilizzazione all’iniziativa dei cittadini europei“, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE e comprendente una selezione di materiali e risorse digitali pronti all’uso.

Il webinar sarà tenuto in inglese, con un servizio di interpretazione in diretta da e verso il tedesco, il francese, l’italiano, il portoghese, lo spagnolo, il neerlandese, il greco e il polacco. Per registrarsi e partecipare al webinar, clicca qui

Fonte: Dipartimento per gli affari europei