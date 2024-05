Programma di supporto tecnico alle riforme, presentazione dell’annualità 2025

Si è tenuto ieri presso lo Spazio Europa della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea in Roma, l’evento di presentazione della prossima annualità 2025 del Programma di supporto alle riforme (Technical Support Instrument – TSI) della Commissione europea.

I punti di contatto nazionali della Direzione generale per il Sostegno alle riforme strutturali (DG Reform) della Commissione UE e dell’autorità italiana di coordinamento, consigliere Laura Cavallo, hanno illustrato gli aspetti tecnici dello strumento, le 15 Flagships o “progetti faro” su cui è possibile concentrare le proposte e le modalità operative per la partecipazione al programma.

Il TSI è il programma dell’UE che fornisce agli Stati membri competenze tecniche su misura per progettare e attuare le riforme. Il sostegno tecnico è fornito in un’ampia gamma di settori, tra cui l’azione per il clima, la transizione digitale, la sanità, la governance e la pubblica amministrazione, la competitività, il settore finanziario, l’amministrazione fiscale e la gestione delle finanze pubbliche. Può concretizzarsi in consulenze strategiche e giuridiche, in studi, in formazione o in visite di esperti sul campo. Può coprire qualsiasi fase del processo di riforma, dalla loro preparazione e progettazione fino allo sviluppo e all’attuazione.

Le domande di sostegno dovranno essere inviate dal Punto di contatto nazionale attraverso il portale tecnico della DG Reform entro il 31 ottobre 2024. A tal fine, le amministrazioni dovranno inserire le proposte sul portale con anticipo rispetto alla suddetta scadenza e comunque anticiparle al Punto di contatto nazionale entro e non oltre il 20 settembre 2024 via mail (segreteria.fondidirettieriforme@governo.it), al fine di consentire alle strutture tecniche del Dipartimento per gli Affari Europei una prima analisi delle proposte.

La Commissione, spirato il termine per la presentazione, esamina le domande ricevute e avvia un dialogo con le autorità nazionali di coordinamento per valutare le esigenze specifiche del paese e le opzioni disponibili per sostenere l’elaborazione e l’attuazione delle riforme.

Documenti di approfondimento:

– Italy country roll out di Luca Di Donatantonio e Giuseppe Sciascia [.pdf – 7.7 Mb]

– Come candidare un progetto: aspetti pratici di Laura Cavallo [.pdf – 841 Kbyte]

Fonte: Dipartimento per gli Affari Europei