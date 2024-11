Dipartimento per gli affari europei: giornata di formazione sui Fondi europei a gestione diretta

Il Dipartimento per gli Affari Europei, in partenariato con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l’Ufficio in Italia del Parlamento europeo organizza, un ciclo di 5 seminari formativi finalizzati a promuovere una maggiore conoscenza e diffusione dei programmi europei a gestione diretta. L’iniziativa, promossa in condivisione con l’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato città ed autonomie locali, è rivolta ai funzionari degli enti locali ed è realizzata in collaborazione con ANCI e UPI.

Il 1° appuntamento si svolgerà martedì 3 dicembre 2024, dalle 9.00 alle 13.00, a Roma presso lo spazio multimediale Esperienza Europa – David Sassoli e potrà essere seguito anche in collegamento streaming.

L’iniziativa vuole fornire gli strumenti per favorire un accesso più efficace ai fondi diretti: lettura ‘strategica’ della call, ideazione di un ‘progetto europeo’, individuazione di attività e risorse, costruzione del budget, attuazione del progetto e disseminazione dei risultati. Risponde a un’esigenza particolarmente sentita dalle amministrazioni locali per agevolare una più efficace partecipazione ai bandi e un supporto operativo ai potenziali beneficiari, favorendo una strategia di sistema.

Il seminario di Roma sarà aperto dagli interventi dei rappresentanti delle istituzioni organizzatrici e delle autonomie locali; seguirà la sessione di carattere strettamente formativa e operativa, orientata ai soggetti interessati. Per partecipare all’evento è necessario compilare il modulo di registrazione > clicca qui

Nei prossimi giorni, verrà inviato il programma della giornata a tutti coloro che avranno effettuato la registrazione.

Fonte: Dipartimento per gli affari europei