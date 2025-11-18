Accantonamento FSC 2024: assegnati 1,48 milioni ai Comuni dopo le verifiche sul riparto

Il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno disposto l’utilizzo di 1.482.954 euro dall’accantonamento del Fondo di solidarietà comunale 2024, a seguito delle verifiche tecniche sui valori utilizzati per il riparto delle risorse. Il provvedimento, firmato il 10 settembre 2025 e già registrato alla Corte dei Conti, riguarda i Comuni per i quali sono emerse rettifiche necessarie, determinando l’erogazione di ulteriori risorse a titolo di conguaglio. Le somme vengono ripartite secondo le quote indicate nell’allegato al decreto.

L’accantonamento, previsto dal Dpcm dell’11 aprile 2024, aveva stanziato complessivamente 7 milioni di euro per eventuali aggiustamenti, in applicazione di quanto stabilito dalla legge 232 del 2016. Una prima parte era già stata attribuita a febbraio 2025, per un totale di 740 mila euro. A seguito delle nuove verifiche del Dipartimento delle finanze, è stato necessario un ulteriore intervento per completare il quadro dei conguagli relativi all’anno 2024.

Terminata questa fase, le risorse residue dell’accantonamento saranno destinate all’incremento dei contributi straordinari previsti dal Testo unico degli enti locali. Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni.

Fonte: Dait