DTD, Accademia dei Comuni digitali: al via le lezioni dei partner strategici

L’Accademia è un luogo di formazione gratuito – si legge in una nota pubblicata sul sito del Dipartimento per la Trasformazione Digitale – e aperto a tutto il personale dei Comuni, nato per accrescere le competenze di project management legate al percorso di transizione digitale, lanciata a settembre 2024 grazie all’Accordo istituzionale tra il Dipartimento e l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

Prevede l’erogazione di 400 ore di formazione su diverse aree tematiche: dalla semplificazione dei processi, alla digitalizzazione delle procedure e dei servizi, dall’attuazione degli adempimenti normativi di settore passando per l’utilizzo delle principali piattaforme condivise strategiche (es. PDND), la cybersicurezza e tanto altro.

Un percorso di formazione in modalità mista, sincrona e asincrona, con un catalogo dei corsi dinamico in continua evoluzione sulla base dei fabbisogni rilevati.

Tra i primi contenuti resi disponibili, l’Agenzia nazionale per la cybersicurezza (ACN) ha realizzato un corso, già disponibile, dedicato alla legge sulla cybersicurezza nazionale e sui reati informatici, il primo di una serie di appuntamenti formativi sul tema cyber. A partire dalla settimana prossima poi, con una sessione live il 30 novembre, cominceranno i focus realizzati da PagoPA S.p.A sulle diverse piattaforme gestite: pagoPA, app IO e SEND. Sempre nel prossimo mese, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) renderà disponibile il suo primo contenuto formativo sull’aggiornamento 2025 del Piano triennale per l’informatica nella PA.

Parallelamente gli esperti di Designers Italia stanno curando una serie, online dal 7 novembre, sull’importanza del design nella trasformazione digitale della PA: dalla progettazione dei servizi fino alla loro comunicazione ai cittadini. Sempre entro la fine dell’anno sono in calendario sessioni realizzate dal Dipartimento per accompagnare i Comuni nell’utilizzo della PDND, e da esperti ANCI sulla reingegnerizzazione dei processi interni per accompagnare il percorso di trasformazione digitale.

Sul sito dell’Accademia è possibile iscriversi gratuitamente e seguire tutte le lezioni.

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale