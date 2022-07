Webinar: regole derogatorie per i comuni fino a 5000 abitanti in materia di nomina dei segretari e competenze gestionali per i componenti dell’organo esecutivo

La legislazione in materia di enti locali tende sempre più a riconoscere disposizioni particolari per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Molte disposizioni derogatorie riguardano l’organizzazione del Comune. Già da anni, in deroga al principio di distinzione delle funzioni, è possibile attribuire competenze gestionali ai componenti dell’organo esecutivo. Di recente il legislatore ha previsto per tutte le sedi di segreteria, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel periodo necessario all’attuazione degli interventi e alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, la possibilità di nominare un segretario di fascia “C”.

Con questo webinar si vogliono analizzare le specificità organizzative dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fornendo una rassegna della giurisprudenza creatasi in ordine ai poteri gestionali dei componenti dell’organo esecutivo e illustrando le recenti disposizioni che consentono, nei comuni di classe III, fino a 5.000 abitanti, di nominare un segretario di fascia “C”.

