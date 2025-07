Webinar “Lo status degli amministratori locali: prerogative, responsabilità, indennità e permessi

Il Tuel al capo IV del titolo III, rubricato “Status degli amministratori locali”, disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali.

Nel corso degli anni il legislatore è intervenuto più volte con interventi specifici sul tema riformando la disciplina delle indennità e dei permessi degli amministratori. D’altra parte, la stessa giurisprudenza, sia civile che contabile, ha fornito indicazioni fondamentali in ordine alla corretta applicazione delle diverse previsioni normative. Non sono mancati nel corso degli anni pareri espressi dal Ministero dell’Interno che rappresentano un ulteriore elemento da conoscere nel complessivo quadro normativo e interpretativo.

Il rinnovo recente di alcune amministrazioni locali fornisce l’occasione per un esame complessivo, organico ed aggiornato della disciplina dello status degli amministratori locali, consentendo anche alla struttura amministrativa di evitare forme di responsabilità connesse al non corretto uso delle prerogative degli amministratori locali.

PROGRAMMA – giovedì 10 luglio 2025, ore 10

INTRODUZIONE AI LAVORI

Mariateresa Chirò, Ufficio Formazione e Webinar Anci Digitale S.p.A.

RELAZIONE DELL’ESPERTO

Amedeo Scarsella, Esperto Anci Risponde

RISPOSTE AI QUESITI

CONCLUSIONE DEI LAVORI

