Webinar “Le attività della Polizia locale e le novità in materia di eventi temporanei e manifestazioni pubbliche”

Il webinar si propone di fornire un approfondimento sulle attività svolte dalla Polizia locale in relazione all’organizzazione, alla gestione e alla sicurezza degli eventi temporanei e delle manifestazioni pubbliche, alla luce delle più recenti novità normative. Gli eventi pubblici, che spaziano dalle manifestazioni culturali e sportive a quelle politiche e sociali, rappresentano una sfida significativa per la sicurezza e la gestione del territorio, in cui la Polizia locale riveste un ruolo cruciale.

PROGRAMMA – giovedì 17 aprile 2025, ore 10

INTRODUZIONE AI LAVORI

Mariateresa Chirò, Ufficio Formazione e Webinar Anci Digitale S.p.A.

RELAZIONE DELL’ESPERTO

Marco Massavelli, Esperto Anci Risponde

Novità 2025: la definitività della SCIA

Titolo autorizzativo in caso di manifestazioni plurime

Cenni su Safety e Security

Manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati

Le manifestazioni storiche

RISPOSTE AI QUESITI

CONCLUSIONE DEI LAVORI

