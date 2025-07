Webinar “La contrattazione decentrata negli enti locali”

Nel webinar si affronterà il tema della contrattazione decentrata per il personale dipendente degli enti locali, con particolare riferimento alle novità interpretative, giurisprudenziali e normative.

Dopo aver illustrato il sistema della contrattazione collettiva per il personale della pubblica amministrazione, si affronterà il tema del secondo livello della contrattazione, quella decentrata, evidenziando i rapporti che esistono tra tale livello e quello nazionale. Dopo tale premessa si esamineranno le disposizioni del CCNL 2019/2021 del comparto Funzioni Locali che definiscono i soggetti e le materie oggetto di contrattazione decentrata (art. 7, CCNL del 16/11/2022). Particolare attenzione sarà riservata ad illustrare il corretto iter per la stipula del contratto decentrato (art. 7, CCNL del 16/11/2022).

Uno spazio sarà riservato a fornire indicazioni operative in merito all’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, che consente l’incremento del trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni. In tale ambito saranno analizzate le indicazioni contenute nella recente circolare della Ragioneria Generale dello Stato 27.6.2025, n. 175706.

Un cenno sarà fatto anche allo stato attuale delle trattative per il rinnovo del CCNL del Comparto Funzioni locali.

Nel corso del webinar si farà ampio riferimento ai pareri ARAN ed alla giurisprudenza che si è formata in materia.

L'evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l'ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde.



PROGRAMMA – giovedì 17 luglio 2025, ore 10

INTRODUZIONE AI LAVORI

Mariateresa Chirò, Ufficio Formazione e Webinar Anci Digitale S.p.A.

RELAZIONE DELL’ESPERTO

Amedeo Scarsella, Esperto Anci Risponde

RISPOSTE AI QUESITI

CONCLUSIONE DEI LAVORI

La partecipazione al webinar è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti riferimenti:

Tel. 06 83394257 E-mail: info@ancidigitale.it