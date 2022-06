Webinar: i limiti all’accesso dei consiglieri comunali derivanti dalla tutela della privacy nella più recente giurisprudenza

La costante interpretazione in ordine ai limiti del diritto di accesso del consigliere comunale, seguita per anni, riteneva che il diritto del consigliere comunale a ottenere dall’Ente tutte le informazioni utili all’espletamento delle funzioni non incontrasse alcuna limitazione derivante dalla eventuale natura riservata dei dati, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio.

Negli ultimi anni, però, il diritto alla riservatezza ha ottenuto nell’ordinamento una sempre maggiore tutela, essendo considerato uno dei diritti fondamentali della persona.

L’affermazione del diritto alla riservatezza ha portato a una lettura più restrittiva del diritto di accesso del consigliere comunale, consacrata con la sentenza n. 2089 del 11 marzo 2021 del Consiglio di Stato.

Il diritto di accesso del consigliere comunale non ha un’illimitata espansione ma, di fronte ad altri diritti della persona, è necessario effettuare “un ragionevole bilanciamento” di tutti i diritti coinvolti.

Gli enti sono quindi chiamati a valutare se le modalità con le quali rendono possibile l’accesso dei consiglieri comunali siano coerenti con i nuovi indirizzi giurisprudenziali e con le nuove indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno.

