Webinar, i controlli relativi alla documentazione amministrativa e alle autocertificazioni dopo il DL Rilancio e i Decreti Semplificazioni

A 23 anni dall’emanazione del DPR 445/2000 la tematica delle autocertificazioni e dei controlli rappresenta ancora un “quid” altamente problematico sia per carenze strutturali sia per scarsa propensione alla collaborazione tra PA. Il webinar si propone di analizzare la tematica tenendo conto delle nuove discipline sulla trasparenza, l’anticorruzione e la privacy in una prospettiva di Amministrazione Digitale e Scambio di Dati tra PA.

Il DL “Rilancio” conferma la validità della dichiarazione sostitutiva per imprese e privati, bonus, contributi e ogni altro tipo di aiuto relativo all’emergenza COVID-19.

Il DL “Trasparenza” di settembre 2020 e quello di aprile 2021 hanno introdotto norme innovative che prevedono la realizzazione della piattaforma nazionale delle banche dati della PA e il principio della circolazione dei dati tra PA, considerate come un unico corpo a livello di gestione procedimentale digitale, in linea con le funzioni della PA legate al PNRR.

La Piattaforma Nazionale per lo Scambio dei Dati (PNSD) rappresenta invece il futuro prossimo dei controlli sulle autocertificazioni e consente di scambiare informazioni in maniera semplice e sicura, con l’obiettivo di valorizzare il capitale informativo delle PA, riducendo la richiesta di dati al cittadino.

Nel corso del webinar si analizzeranno casi giurisprudenziali, prassi, buone pratiche e si forniranno esempi e modelli utili per il lavoro quotidiano degli addetti ai lavori.

L’evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l’ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde. Per questo la partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale S.p.A.

PROGRAMMA – giovedì 25 maggio 2023

ore 10.00 INTRODUZIONE AI LAVORI

Anna Rita Marocchi, Responsabile Area Servizi e Progetti Anci Digitale S.p.A.

ore 10.10 RELAZIONE DELL’ESPERTO

Giampaolo Teodori, Esperto Anci Risponde

Principi in materia di semplificazione amministrativa e documentale: legge di stabilità 2011 e direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà: differenze e certificati non sostituibili

Il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio

Il sistema dei controlli delle autocertificazioni nei contratti di appalto

Conferenza Unificata Stato – Regioni e Città: adozione di moduli unificati e semplificati

Rapporto tra autocertificazione e tutela della privacy

Modalità di acquisizione diretta dei certificati

Rapporti tra semplificazione amministrativa e trasparenza (anche alla luce del D.Lgs. n. 33/2013): provvedimenti in caso di certificazioni mendaci

Obblighi dei funzionari nell’esercizio dei controlli. Le violazione dei doveri d’ufficio

Le varie forme di responsabilità a carico dei funzionari

Emergenza COVID e autocertificazioni tra necessità di controlli, loro estensioni e novità tecnologiche

Il DL “Trasparenza” e le novità in tema di scambio dati tra le PA: la piattaforma nazionale delle banche dati. Le funzioni dello SPID evoluto

Le autocertificazioni nel rilancio previsto nel PNRR

ore 10.50 RISPOSTE AI QUESITI

ore 11.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI



Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti riferimenti:

Tel. 06 83394257 E-mail: info@ancidigitale.it