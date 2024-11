Via libera della Camera alla legge quadro per la ricostruzione post calamità

La Camera dei deputati ha approvato con 133 sì, 97 astenuti e nessun contrario la legge quadro in materia di ricostruzione post calamità.

L’Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge A.C. 1632-A che prevede una disciplina quadro in materia di ricostruzione post-calamità ed è composto da 28 articoli, così suddivisi: Capo I (artt. 1-7), recante i principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità; Capo II (artt. 8-17) sulle misure per la ricostruzione; Capo III sulle misure per la tutela ambientale (artt. 18-19), Capo IV (artt. 20-26) sulle disposizioni in materia di controllo, trasparenza, tutela dei lavoratori, assicurazioni private e sistema produttivo e Capo V (artt. 27-28) recante le disposizioni transitorie e finali. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

L’VIII Commissione, che nel corso dell’esame in sede referente ha approvato diverse modifiche al testo, ne ha concluso l’esame nella seduta del 9 ottobre 2024, conferendo al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Per approfondire, si veda il dossier curato dai Servizi Studi di Camera e Senato.

Fonte: Dipartimento Casa Italia