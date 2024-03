In GU Serie Generale n. 62 del 14 marzo 2024 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024 recante “Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell’esenzione dal canone unico patrimoniale per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016“.

In attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell’interno del 14 agosto 2019 e del decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, richiamati dall’art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comunicano le minori entrate del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La comunicazione di cui sopra è effettuata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando il modello allegato al pdecreto unitamente alle istruzioni e reso disponibile nell’area riservata del Portale del Federalismo fiscale.

All’articolo 1 comma 3 sono indicati i dati puntuali da imputare nel modello.

Fonte: Gazzetta Ufficiale