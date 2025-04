Ricostruzione post calamità: online il primo dei focus dedicati al tema

E’ stato pubblicato sul sito web del Dipartimento Casa Italia il primo degli approfondimenti tematici dedicati alla legge quadro in materia di ricostruzione post calamità, legge n. 40 del 18 marzo 2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2025 .

L’approfondimento analizza brevemente la situazione di frammentarietà normativa e operativa della ricostruzione degli ultimi anni e le esigenze dalle quali è nata la legge quadro.

Seguiranno altri focus tematici dedicati alle principali novità introdotte dalla legge quadro quali: stato di ricostruzione di rilievo nazionale; Commissario straordinario alla ricostruzione; Cabina di coordinamento; fondo per la ricostruzione; funzioni attribuite al Dipartimento Casa Italia; misure per la ricostruzione pubblica e privata; Conferenza permanente; misure per la tutela ambientale; interventi per lo sviluppo; delega in materia di indennizzi per danni.

Fonte: Dipartimento Casa-Italia