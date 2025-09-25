Via libera al Piano per la cybersicurezza: l’Italia investe sulla protezione digitale

E’ stato approvato il Piano per l’industria cyber nazionale, un’iniziativa strategica per rafforzare l’intero ecosistema della cybersicurezza nel Paese. L’ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale), in collaborazione con diversi ministeri, ha coordinato la creazione di questo documento che mira a rendere l’Italia più forte e competitiva in un settore cruciale.

Il piano, previsto dalla Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026, si basa su tre pilastri principali:

Innovazione e collaborazione : incentivare la sinergia tra ricerca e industria per stimolare l’innovazione.

: incentivare la sinergia tra ricerca e industria per stimolare l’innovazione. Sviluppo di startup e PMI : sostenere le piccole e medie imprese e le nuove realtà imprenditoriali, offrendo anche opportunità di espansione a livello internazionale.

: sostenere le piccole e medie imprese e le nuove realtà imprenditoriali, offrendo anche opportunità di espansione a livello internazionale. Formazione e competenze: investire nella creazione di una forza lavoro preparata e al passo con le sfide digitali.

Tutte le amministrazioni coinvolte lavoreranno in modo sinergico per attuare il piano, garantendo che ogni intervento sia in linea con i requisiti di sicurezza definiti dall’ACN. Il piano sarà inoltre periodicamente revisionato per rimanere sempre aggiornato e coerente con la strategia nazionale.

In sintesi, il Piano per l’industria cyber nazionale rappresenta un passo significativo per proteggere il Paese e stimolare la crescita economica in un settore in continua evoluzione, mettendo in pratica gli obiettivi fissati dalla strategia nazionale.

