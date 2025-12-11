Via al concorso per 1.800 Assistenti al Ministero della Cultura

È stato pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento il nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 1.800 Assistenti nei ruoli del Ministero della Cultura. La selezione è rivolta a candidati in possesso di un diploma di scuola superiore e riguarda due profili professionali: 1.500 posti per attività di tutela, accoglienza e vigilanza del patrimonio e dei servizi culturali, e 300 posti per assistenti tecnici dedicati alla tutela e valorizzazione dei beni culturali.

La procedura prevede un’unica prova scritta composta da 40 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti. Oltre alle conoscenze specifiche, verranno valutate anche competenze trasversali e capacità di problem solving tramite domande di logica, ragionamento critico-verbale e quesiti situazionali.

Il bando completo e le informazioni di dettaglio sono disponibili sul Portale Unico del Reclutamento. Le candidature devono essere inviate esclusivamente attraverso inpa.gov.it entro le 23:59 del 10 gennaio 2026.

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica