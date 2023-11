Venezia: al via DiMe, la città al servizio dei cittadini

In un contesto di eterogeneità dei canali di contatto per l’accesso ai servizi comunali, il cittadino ha bisogno di identificare il giusto interlocutore e di ricevere in tempo breve risposte dall’ufficio con cui si interfaccia.

DiMe è la piattaforma messa a disposizione dal Comune di Venezia per agevolare la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici erogati sul territorio veneziano, in linea con le nuove esigenze, ed indirizzare l’utenza verso tematiche di particolare interesse.

La piattaforma è stata realizzata con fondi di investimento europei nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane (PON Metro 2014-2020).

Il DiMe è l’insieme di 2 componenti: una componente digitale, il Touchpoint (punto unico di accesso digitale ai servizi in modalità self-service); una telefonica, il Contact Center Unico 041041 (punto unico di accesso telefonico ai servizi)

Il Touchpoint raccoglie ed eroga digitalmente i servizi on line relativi al territorio veneziano (ad es. permette di verificare la posizione tributaria, di effettuare segnalazioni, di richiedere informazioni o presentare istanze); il servizio è attivo tutti i giorni 24 ore su 24 ed è accessibile al link: https://dime.comune.venezia.it

Il Touchpoint mette a disposizione una serie di servizi erogati da diversi soggetti, per cui per ogni card ci sarà un Titolare del trattamento dati personali specifico, ai sensi dell’art. 4 GDPR.

Il Contact Center Unico (CCU) è il punto di contatto telefonico per coloro che desiderano avere informazioni di 1° livello su tutti i servizi comunali e delle Aziende AVM e VELA, inoltrare segnalazioni e/o reclami, richiedere appuntamenti, presentare istanze e ricevere assistenza per l’utilizzo del canale digitale. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 18 (tel. 041041). Il trattamento dei dati personali effettuato tramite il CCU è svolto in contitolarità, ai sensi dell’art. 26 GDPR, dal Comune di Venezia, dalle Aziende AVM e VELA.

Le 2 componenti (Touchpoint e CCU) dialogano fra loro al fine di migliorare e semplificare la relazione tra utenza e Amministrazione. In adempimento agli obblighi relativi alla protezione dei dati personali, sono pubblicate le seguenti informative: Documenti Allegati

Fonte: comune di Venezia