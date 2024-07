Rieti punta su un’app per centralizzare l’accesso ai servizi

Il Comune di Rieti è in procinto di lanciare un’app in grado di riproporre i servizi messi a disposizione dal sito web dell’Ente che sono in fase di miglioramento e ampliamento.

L’applicazione consente ai possessori di dispositivi mobili di fruire e in modo semplificato di informazioni legate ai servizi erogati dagli uffici, alle modalità di contatto nonché alla possibilità di prenotare gli appuntamenti ottenendo la modulistica necessaria per interagire con l’Ente.

L’app è studiata per semplificare l’interazione con i servizi di utilità quali il trasporto pubblico locale, il sistema di gestione dei rifiuti e le varie attività ricreative, sportive e culturali che si possono effettuare nel territorio del Comune di Rieti.

Il progetto è reso possibile dai fondi del PNRR e consentirà di raccogliere informazioni sull’interazione da parte dell’utenza per poter migliorare i servizi erogati.

Fonte: comune di Rieti