Pubblicati gli avvisi per l’adeguamento delle piattaforme SUAP

Sono stati pubblicati gli avvisi, rivolti a Comuni e Regioni, per il finanziamento delle piattaforme tecnologiche utilizzate per la gestione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), al fine di renderle completamente interoperabili.

Gli avvisi, finanziati a valere sulle risorse della Missione 1, Componente 1 del PNRR, e in particolare, del Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP&SUE)” a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica, prevedono l’erogazione di finanziamenti per l’adeguamento dei SUAP alle nuove “Specifiche tecniche di interoperabilità” approvate con il decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2023.

L’adeguamento consentirà la realizzazione di un ecosistema digitale e interoperabile per lo svolgimento delle procedure amministrative afferenti al SUAP, con lo scopo di offrire a cittadini, professionisti e imprese servizi più efficienti e facilmente accessibili.

“Investiamo oltre 30 milioni di euro per dotare tutti i comuni di strumenti all’avanguardia e funzionali a garantire un efficiente funzionamento della macchina amministrativa – commenta il Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo –, elemento fondamentale per porsi coerentemente con le aspettative dei nostri utenti, cittadini e imprese”.

Gli avvisi di finanziamento sono pubblicati sulla piattaforma padigitale2026.gov.it e saranno destinati alle 9 Regioni titolari di piattaforme aggregatrici per i Comuni del territorio e ai Comuni che, nella gestione del SUAP, utilizzano piattaforme tecnologiche diverse da quelle nazionale (impresainungiorno.gov.it) e regionali, anche in forma associata. Il finanziamento sarà erogato a seguito del raggiungimento dell’effettivo adeguamento delle piattaforme SUAP alle specifiche tecniche.

Nei prossimi mesi saranno pubblicati ulteriori avvisi destinati a finanziare l’adeguamento alle specifiche tecniche di interoperabilità delle altre tipologie di amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP.

“Viviamo in una realtà complessa, che richiede la capacità di continuare a rinnovarsi e di vivere il cambiamento come un’opportunità – conclude il Ministro Zangrillo –. Iniziative di respiro nazionale come questa sono quindi fondamentali per elevare il livello di servizio della pubblica amministrazione e, di conseguenza, del sistema Paese”.

Per maggiori informazioni e supporto: www.suapsue.gov.it

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione