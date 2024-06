Aggiornati i prezzi di riferimento in ambito sanitario per il servizio di lavanolo

Aggiornati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione i prezzi di riferimento in ambito sanitario riferiti al servizio di lavanolo, in considerazione delle dinamiche inflazionistiche registrate nel periodo attuale.

Rispetto ai dati pubblicati a febbraio 2022, il prezzo di riferimento del servizio è stato rivalutato dell’1,96%.

Con Delibera n. 298 del 17 giugno 2024 – allegato A, in considerazione del venir meno delle condizioni di eccezionale turbolenza dei mercati che avevano reso necessaria l’introduzione dell’indice “ponte”, l’indice di aggiornamento dei prezzi di riferimento del lavanolo è stato ripristinato nella sua formulazione originaria, ossia l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi pubblicato da Istat, in coerenza con la previsione riportata nel documento tecnico allegato alla Delibera 842 del 27 luglio 2017 – riferito al mese di Maggio 2024 – pubblicato da Istat il 17-06-2024.

Aggiornati nei giorni scorsi anche i prezzi di riferimento dei servizi di ristorazione, pulizia e sanificazione

Fonte: ANAC