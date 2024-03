Unesco, aperto il Bando per la Capitale mondiale del libro 2026

Il Segretariato Generale dell’UNESCO ha aperto il nuovo bando per designare la Capitale mondiale del libro del 2026. Ne dà notizia Il Segretario Generale Enrico Vicenti in una lettera inviata al presidente dell’Anci Antonio Decaro. Lanciato nel 2001, il programma ha lo scopo di promuovere la lettura e i suoi valori in tutte le fasce di età e popolazione, impegnando le capitali vincitrici del riconoscimento a un’attività lunga almeno dodici mesi per incentivare il consumo di libri e la cultura letteraria. Per il 2024 l’UNESCO ha designato città di Strasburgo (Francia) mentre nel 2025 il testimone passerà alla città di Rio de Janeiro.

Le candidature per il 2026 dovranno essere presentate al Segretariato Generale dell’UNESCO entro venerdì 10 maggio 2024. Per permettere alla Commissione Nazionale di valutare l’eventuale sostegno alle domande, è necessario che le proposte siano trasmesse entro il 13 aprile 2024 all’indirizzo segretariato.cniu@unesco.it.

Le candidature dovranno essere presentate direttamente attraverso la piattaforma online seguendo le istruzioni contenute nel sito Joint the network UNESCO.

Fonte: ANCI