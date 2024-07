Risoluzione Agenzia delle Entrate su ripartizione contributi Gse alle comunità energetiche

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione riguardante il trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energetiche (CER) costituite in forma di enti non commerciali. In particolare, il chiarimento richiesto riguarda il trattamento tributario delle restituzioni che la CER, costituita in forma di ente associativo del terzo settore, può operare a favore dei propri membri o soci, che hanno concorso all’autoconsumo di energia.

Ai sensi del parere dell’AdE, la restituzione da parte di una CER costituita nella forma di ETS ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili sancito dall’Articolo 8 del Dlgs recante il Codice del Terzo settore (cd. CTS) .

Fonte: ANCI