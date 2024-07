Social Card “Dedicata a te” 2024, il decreto Masaf per i nuclei familiari in stato di bisogno

Pubblichiamo il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste adottato di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023 n.213″, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2024.

Il Decreto reca le disposizioni attuative ed applicative del fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché di abbonamenti ai servizi di TPL riconoscendo un contributo (cd. “Carta dedicata a te”) per nucleo familiare beneficiario di importo complessivo pari a 500 euro che verrà erogato attraverso carte elettroniche di pagamento.

Fonte: ANCI