Una impresa su cinque nell’UE usa l’intelligenza artificiale

Nel 2025 il 20% delle aziende europee con almeno 10 dipendenti ha adottato tecnologie AI, con la Danimarca in testa e Romania in coda. L’uso più diffuso resta l’analisi del linguaggio scritto

Nel 2025, una impresa su cinque nell’Unione Europea con almeno 10 dipendenti ha utilizzato tecnologie di intelligenza artificiale (IA), segnando un aumento di 6,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. L’adozione di AI è in crescita costante: era al 7,7% nel 2021 e all’8,1% nel 2023.

I Paesi più avanti nell’uso di queste tecnologie sono Danimarca (42%), Finlandia (37,8%) e Svezia (35%), mentre Romania (5,2%), Polonia (8,4%) e Bulgaria (8,5%) restano indietro. Quasi tutti gli Stati membri hanno registrato aumenti significativi, con la Danimarca in testa (+14,5 punti percentuali), seguita da Finlandia e Lituania.

L’applicazione più comune dell’IA riguarda l’analisi del linguaggio scritto (11,8%), seguita dalla generazione di immagini, video e audio (9,5%) e dall’elaborazione del linguaggio scritto o parlato (8,8%). In forte crescita rispetto al 2024 sono soprattutto l’analisi del linguaggio scritto e la generazione di testi o parlato.

Le tecnologie AI nelle imprese europee comprendono strumenti di riconoscimento vocale, elaborazione e generazione del linguaggio naturale, automazione dei flussi di lavoro, riconoscimento di immagini e machine learning per l’analisi dei dati, oltre a robot autonomi e droni.

Fonte: Eurostat

