Torino fornisce la PEC ai cittadini

Il comune di Torino (in convenzione con Namirial) ha deciso di fornire gratuitamente tramite SPID una casella di Posta Elettronica Certificata ai cittadini maggiorenni residenti a Torino che non posseggano un indirizzo PEC. L’incentivo offerto dal Comune permette l’assegnazione gratuita per 1 anno dall’attivazione, con un eventuale rinnovo per l’anno successivo, di una PEC di tipologia standard da 1 Gb di spazio: il numero di caselle offerte è vincolato alla disponibilità finanziaria del progetto.

La casella Pec, il cui utilizzo sarà consentito esclusivamente tramite accesso con le credenziali dell’identità digitale Spid, sarà rilasciata solo alle persone fisiche maggiorenni residenti anagraficamente a Torino al momento della richiesta e non comporta alcun costo per il cittadino, che potrà utilizzarla anche per comunicazioni con altri soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione. L’indirizzo Pec potrà essere utilizzato dagli uffici comunali per l’invio certificato di comunicazioni: a tal fine, in sede di attivazione, il richiedente acconsente e autorizza il Comune di Torino – Divisione Tributi e Catasto – all’eventuale invio di atti e documenti all’indirizzo Pec attivato, anche da parte della propria Società di Riscossione Soris S.p.A.

Si ricorda che l’invio e la ricezione di messaggi di posta elettronica certificata equivalgono ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.



Fonte: comune di Torino